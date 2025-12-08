Силно земетресение разтресе красив курорт

Земетресение със сила 4,9 по скалата на Рихтер беше регистрирано в област Серик в югозападния турски окръг Анталия. Това съобщи на сайта си турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Земетресението е регистрирано в 13:21 ч. местно време (12:21 българско време), като няма информация за пострадали и разрушения, съобщи кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Това е третият по-голям трус в окръга след земетресението от 4,3 по скалата на Рихтер, което беше регистрирано тази сутрин в 3:31 ч. местно време и труса от 3,6 в 12:34 ч.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com