Кошмарен трус удари топ държава. Има ли паника

Предупреждение за цунами е издадено за части от източното крайбрежие на Япония след земетресение с магнитуд 7,6 по Рихтер, което удари бреговата линия в понеделник, според Японската метеорологична агенция, цитирана от CNN.

Геоложката служба на САЩ (USGS) съобщи, че земетресението е станало в 23:15 ч. местно време (9:15 ч. източно време) на около 70 км от брега на страната и на дълбочина около 53 км.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com