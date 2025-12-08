Букурещ избра - Чиприан Чуку е новият кмет

Букурещ избра Чиприан Чуку за кмет, след като над 90 процента от протоколите показват значителна преднина на кандидата на Национално-либералната партия. Той получава 36,17 процента от гласовете и изпреварва с голяма дистанция независимата Анка Александреску, подкрепена от Алианса за обединение на румънците, която остава с 21,94 процента. На трето място е социалдемократът Даниел Балуца с 20,50 процента, въпреки че социолозите го сочеха като фаворит преди изборния ден.

За овакантения пост след избирането на Никушор Дан за президент на Румъния се състезаваха 15 кандидати. Вотът се проведе при ниска активност и без сериозни нарушения.

От сектора към столицата - управленският профил на Чуку

Чиприан Чуку идва на поста с репутацията на човек, който подрежда градските пространства. Като кмет на Шести сектор той изгради първия линеен парк в Букурещ и трансформира неизползваеми терени в зелени площи. Популярен стана и с организирането на коледния базар „West Side“ в парк „Друмул Таберей“, който освен туристически интерес носи и приходи в местния бюджет.

В градската политика Чуку често атакуваше предшественика си Никушор Дан, обвинявайки го в блокиране на ключови проекти за водоснабдяване, канализация, осветление и асфалтиране, някои от които са стояли нерешени три години.

Транспорт, екология и градска модернизация

Новият кмет влиза в управлението със сериозни обещания. Сред първите му приоритети са рехабилитация на главните булеварди, модернизиране на отоплителната мрежа, така че квартали да не остават без топла вода и парно, както и екологична програма с нов зелен пояс около столицата. Чуку настоява и центърът на Букурещ да бъде без автомобили, по примера на Париж. Планирани са специални ленти за обществен транспорт, разширяване на ключови пътни участъци, единен билет за автобуси, тролеи, трамваи и метро, както и паркинги тип „паркирай и пътувай“.

Новият кмет заявява, че има само две години и половина да приложи програмата си, и определя Букурещ като „проекта на живота ми“, подчертавайки, че не се интересува от президентски или партийни постове.

Финанси, семейство и свободно време

Чиприан Чуку води сравнително дискретен личен живот. Според декларацията му притежава земеделска земя в Арджеш, градски парцел в Ордоряну, два апартамента в Букурещ и автомобил Рено от 2023 година. Финансовите му сметки включват средства над 5000 евро, а годишният доход е 214 810 леи от кметската работа, докато съпругата му получава 89 360 леи. Семейството има и 2880 евро от наеми.

Чуку е женен, живее в жилищен блок в Шести сектор и има една дъщеря. В свободното си време обича спорта, играе баскетбол и посещава фитнес. Страстен почитател е на рок и метъл музика и твърди, че е писал част от програмата си под звуците на финландската група „Аморфис“. Част от любимите му групи са „Пантера“ и „Металика“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com