Две силни земетресения удариха Турция. Има ли ранени

Нова вълна от земетресения удариха Турция.

Две силни земетресения с магнитуд 4.6 и 4.5 по скалата на Рихтер разтресоха стрната. Това показва справка на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).



Първият трус е регистриран в Източна Турция, на 175 км югозападно от Ереван, Армения, на 37 км северно от Ван, Турция, на дълбочина 6км.

Вторият трус е ударил Централна Турция. Регистриран е на 59 км югоизточно от Зонгулдак, Турция, на 21 км северозападно от Гереде, Турция, на дълбочина 10 км.



Първият трус е регистриран в 22:17 часа местно време (21:17 часа българско време), а вторият 2 минути след него.

В изявление на Президентството за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD) се посочва, че към този момент не са съобщени нежелани събития след земетресението с магнитуд 4,6.

В изявление се добавя, че „проучванията на място продължават“.





