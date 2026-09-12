Две силни земетресения удариха Турция. Има ли ранени
Проучванията на място продължават
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Проучванията на място продължават
Това показаха предварителните данни на БАН
Те могат да провокират магнитни бури
Къде са възникнали двата инцидента
Дълбочината на трусовете е 15 км.
Отрязват подсъзнанието
Ето ги и тях
На място е загинало 18-годишно момиче от Първомай, а младеж на 19 години от Чирпан, е откаран в спешнияая център в Стара Загора в кома и малко по-къс...
Това ще е една от първите стъпки за реализиране на основната цел на новия директор на къщата-музей на поета в Чирпан - привличането на нови посетители...
Починалите от грип са възрастни хора с хронични заболявания и намален имунитет
Починалите от грип са възрастни хора с хронични заболявания и намален имунитет
София. На 15-и и 29-и декември от 19:30 на Сцената на ІV-ия етаж на Народния театър „Иван Вазов" ще се състои премиерата на пиесата „Две" от Таня Шахо...