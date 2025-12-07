Букурещ избира кмет след ожесточена битка и изравнени прогнози

Избирателите в Букурещ отиват днес до урните, за да изберат нов кмет на най-големия и богат румънски град. Вотът ще определи кой ще ръководи столицата до 2028 г., след като предишният градоначалник Никушор Дан беше избран за президент. Минималните разлики в социологическите сондажи превръщат изборния ден в едно от най-непредсказуемите политически състезания в Румъния.

Как столицата гласува и кой има право на вот

Днес близо 1 800 000 жители на румънската столица имат право да гласуват в 1289 секции, за да решат кой ще управлява града през следващите три години. Изборният ден започва в 7:00 и приключва в 21:00 часа местно и българско време. Бюджетът на Букурещ за периода на мандата е внушителен – 11 милиарда леи или над 4 милиарда лева, което превръща кметския пост в една от най-влиятелните местни управленски позиции в страната.

Позицията остана вакантна след избирането на Никушор Дан за президент. В надпреварата участват 15 кандидати, въпреки че в бюлетината фигурират 17 имена, тъй като двама са се оттеглили в последния момент. Най-младият кандидат е на 32 години, а най-възрастният е на 66. Победителят ще бъде 17-ият кмет на Букурещ от 1990 г. досега.

Минимални разлики и непредсказуем резултат

Ден преди изборите социологическите данни подсказват напрегната битка. Според проучване на AtlasIntel независимият кандидат Анка Александреску, подкрепяна от националистическата партия Алианс за обединение на румънците, води с минимален аванс от 24 процента. Тя има преднина от едва 0,1 процент пред кандидата на управляващата Социалдемократическа партия Даниел Балуца.

Местните медии коментират, че практически резултатите са изравнени, което прави изборния ден непредсказуем. Според други проучвания фаворит за поста през седмицата е бил Чиприян Чуку от Национално-либералната партия, който в момента изостава с по-малко от 4 процента и е на трета позиция с 20,2 процента подкрепа. Четвърти е бившият министър на транспорта Каталин Друла от либералния Съюз за спасение на Румъния, подкрепян от президента Никушор Дан.

Политическото напрежение расте заедно с водната криза

Кметският вот е силно политизиран и се превръща в своеобразен тест за управляващата коалиция. Политическото напрежение се засилва от водната криза в южните окръзи Прахова и Дъмбовица, оставила над 100 хиляди души близо седмица без питейна вода след неправилното източване на два язовира. Премиерът Илие Боложан свика извънредно заседание на кабинета и разпореди да бъдат осигурени първоначални количества за битовите нужди, докато се намери трайно решение.

Кризата, напрежението и минималните разлики в сондажите правят днешния вот в Букурещ едно от най-значимите политически събития за румънската зима.

