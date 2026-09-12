Букурещ избира кмет след ожесточена битка и изравнени прогнози
Над 1,8 милиона избиратели решават кой ще управлява столицата до 2028 г. и ще ръководи бюджет над 4 милиарда лева
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Над 1,8 милиона избиратели решават кой ще управлява столицата до 2028 г. и ще ръководи бюджет над 4 милиарда лева
Москва. За гласуване на предсрочните преки избори за кмет на руската столица, в Москва днес врати отвориха 3397 избирателни секции. Московчани ще...
София. Частичните избори за кмет на Варна ще се проведат на 30 юни, стана ясно съобщение на пресслужбата на президента Росен Плевнелиев. Във вторник с...