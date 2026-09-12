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Москва си избира кмет

Москва си избира кмет

Москва. За гласуване на предсрочните преки избори за кмет на руската столица, в Москва днес врати отвориха 3397 избирателни секции. Московчани ще...

08 септември | 8:05
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