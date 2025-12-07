Първи резултати от Букурещ. Избраха нов кмет

Букурещ избра новия си кмет. Кандидатът на Национално-либералната партия и действащ кмет на Шести сектор Чиприан Чуку оглавява надпреварата според първите резултати от екзитполите на социологическите агенции, съобщават румънските медии. Данните на КУРС-Авангард, цитирани от Диджи24, показват, че той получава 32,7 процента от гласовете.

На второ място е кандидатът на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца с 26,3 процента. Третата позиция заема независимата кандидатка Анка Александреску с 20,2 процента, а след нея се нарежда кандидатът на Съюз за спасение на Румъния Каталин Друла, информира кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

„Единение в управляващата коалиция. Ще имаме много работа за общината. Искам от Букурещ да направя проекта на моя живот“, заяви Чиприан Чуку веднага след затварянето на избирателните секции. В централата на Национално-либералната партия той беше придружен от румънския премиер Илие Боложан.

Малко по-късно Чуку публикува и послание в официалния си профил във Facebook: „Скъпи букурещяни, благодаря ви. Аз ще бъда кмет на всички, човекът, който ще бъде постоянно в общността и ще ви слуша. Ще работя усилено, ден след ден, за да успея да подредя Букурещ. Вие ми възложихте трудна мисия и аз ще я изпълня. Това ще бъде проектът на живота ми през следващите десет години. Ще остана с вас и с Букурещ. Времето ще тече в наша полза! Очаквам официалния резултат.“

Не закъсня и реакцията на основния му опонент – кандидатът на Социалдемократическата партия и кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца. „Резултатът е неубедителен, докато процесът на преброяване не приключи. Моля колегите си в избирателния район да бъдат много внимателни, а тези, които имат нечисти мисли, призовавам да ги забравят“, заяви той.

Избирателните секции затвориха в 21:00 ч. местно (и българско) време, като избирателната активност достигна 32,71 процента, показват данните на Постоянния изборен орган. Общо 589 918 жители на Букурещ са упражнили правото си на глас. Най-висока активност е отчетена в ръководения от Чиприан Чуку Шести сектор – 37,11 процента.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com