Тръмп издаде кога свършва войната

Американският президент Доналд Тръмп направи кратък коментар след появата на новината, че Моджтаба Хаменей е избран за нов върховен лидер на Иран.



В интервю за "Таймс ъв Израел" (Times of Israel) той се ограничи до лаконичното: "Ще видим какво ще стане".

Тръмп каза, че решението кога ще спре войната с Иран ще бъде взето от него "съвместно" с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Все пак американският президент даде да се разбере, че той ще има последната дума, като заяви:

"Мисля, че (решението) ще бъде взаимно… донякъде. Ние си говорим. Ще взема решение в правилния момент, но всичко ще бъде взето предвид".

Тръмп добави, че според него без намесата на САЩ и Нетаняху, Иран би могъл да унищожи Израел, предаде БТА.

Тръмп отново изрази недоволството си, че израелският президент Ицхак Херцог не е помилвал Нетаняху по делото за корупция с думите: "Кажете на този президент да го помилва веднага".

