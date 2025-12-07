Пръстен от тузарски квартали около София. Бум на къщите

През последните години един от най-ясно изразените имотни трендове в България е масовото изместване на интереса от апартаментите в центъра към къщи в покрайнините.

Данните на Imoti .com показват, че от 2022 г. насам броят на търсенията за „къща край София“ расте с над 30% годишно, а през 2025 г. се очаква тенденцията да достигне рекордни нива, пише sega.com

Промяната не е просто мода. Тя е резултат от цялостна трансформация на начина, по който живеем и работим. След пандемията, дистанционната заетост и дигиталните професии дадоха възможност на хиляди хора да напуснат града, без да се лишават от кариера или доходи.

Преди пет години всички искаха апартамент в „Лозенец“. Сега търсят къща в Лозен, Панчарево или Горна Малина. Промени се не просто търсенето, а манталитетът – хората осъзнаха, че времето и спокойствието са новият лукс.

Къщата не е просто имот, тя е пространство за дишане. Докато апартаментите предлагат удобство, но ограничение, домът извън града дава усещане за автономност.

Повечето купувачи търсят не просто квадратура, а начин на живот. Искат двор, в който децата да играят, място за барбекю, възможност да гледат града отдалеч.

Пръстен от нови квартали около столицата

Ако преди 10 години пазарът на къщи около София беше ограничен, днес появата на нови комплекси и подобрената инфраструктура промениха играта.

Панчарево, Бистрица, Герман, Лозен, Бояна, Драгалевци и Банкя са сред най-търсените райони. Средните цени за нови къщи там варират от 250 000 до 650 000 евро, като в премиум зони като Симеоново и Драгалевци достигат над милион евро.

В същото време по-малки населени места като Нови хан, Кокаляне, Пожарево или Локорско предлагат отлична алтернатива за бюджет между 150 000 и 300 000 евро.

Според анализаторите на Imoti .com, все по-често купувачите избират имоти с изглед към планината и бърз достъп до главни пътни артерии – не просто за уикенд бягство, а за постоянно живеене.

Според Imoti .com вторият най-чест мотив за покупка на къща е инвестицията. Пазарът на имоти в България продължава да расте, а търсенето на имоти извън големите градове води до стабилно поскъпване. Много семейства купуват имоти в селата около София, Варна или Пловдив, които първоначално ползват като вила, а след време превръщат в основно жилище.

Според данни от Imoti .com над 40% от търсенията в сегмента „къщи“ идват от хора между 30 и 45 години – активното поколение на дистанционната икономика.

„Зелен ренесанс“ във Варна и Пловдив

Варна и Пловдив също преживяват своя „зелен ренесанс“. В морската столица квартали като Виница, Траката и Галата се превърнаха в притегателен център за хора, които искат да са близо до морето, но далеч от трафика.

В Пловдив интересът е концентриран около кварталите Първенец, Белащица и Брестник, където се изграждат модерни еднофамилни комплекси с ниска етажност и големи дворове. Тези райони бележат среден ръст на цените от 12% за година – показател, че търсенето е стабилно и далеч не е моментна мода.

