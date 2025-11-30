Наш топ курорт с 10 сантиметра сняг, очакват се първите туристи

Ски курортът Пампорово официално посрещна зимата, като натрупаната снежна покривка вече достигна десет сантиметра, съобщиха от станцията на Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст. Температурата в курорта е минус 2 градуса по Целзий.

Ски зоната е побеляла от естествен сняг, но оръдията за изкуствено заснежаване все още не са включени. Системата за изкуствен сняг обичайно стартира едва след като температурите паднат трайно под минус 3 градуса.

Първите по-големи групи туристи за зимния сезон се очакват около 6-8 декември. Тогава традиционно в курорта пристигат множество студенти от университети в цялата страна за Студентския празник.

В района на Рожен снегът също е покрил терените, като там покривката е 7 сантиметра, а тази сутрин термометрите са отчели минус 2 градуса, информират от Метеорологичната станция.

Въпреки зимните условия, от Областното пътно управление съобщиха, че всички пътища в област Смолян са проходими. Участъците във високите планински зони, където снегът е по-обилен, са почистени и опесъчени.

За предстоящия ски сезон от "Пампорово" АД очакват гости от Република Северна Македония, Сърбия, Турция, Гърция, Великобритания и Ирландия. Според данните от предварителните записвания, тази година се очертава по-значим ръст на турските и румънските туристи.

