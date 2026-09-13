15 см снежна покривка и риск по пътищата в планините
Обилен снеговалеж вдигна тревога, пропадане на път усложнява движението
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Обилен снеговалеж вдигна тревога, пропадане на път усложнява движението
340 см покривка и силен вятър създават риск за туристите
В района продължава да вали
След топлия Йордановден ни чака нещо невиждано
Температурите са под нулата, но оръдията за изкуствен сняг все още изчакват по-сериозен студ
В една малка "палачинка" имаме няколко милиона снежинки, но те са слепени, обясни климатологът
Близо 15 сантиметра е снежната покривка в Смолянско. Мартенският валеж започна преди два дни, но за момента не създава проблеми с движението по пътища...
В Пазарджишка област има снежна покривка в местността "Картела" в Родопите и тя е 20 сантиметра. Това съобщава Радио "Фокус" - Пазарджик като цитира д...
Обилният снеговалеж през нощта затвори за движение на тежкотоварни автомобили пътищата в цялата Великотърновска област. Без електричество късно снощи...
Във връзка с продължаващия обилен снеговалеж, обстановката в София е усложнена, съобщават от пресцентъра на СО. Обработки се изпълнявате приоритетно п...
Най-много сняг през последните часове е паднал във Враца. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към Българската ак...
Сняг заваля в Хърватия, съобщава агенция Танюг, цитирана от БГНЕС. Снегът е паднал в Горски Котар в Северна Хърватия. Тази нощ снегът е покрил основн...