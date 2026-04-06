Рекордно количество сняг покри символично място в България

Връх Ботев е затрупан от снежна покривка, достигаща над 3 метра, показват последните данни на Националния институт по хидрология и метеорология към БАН. Ситуацията на най-високата точка на Стара планина е изключително тежка, като условията на върха са близки до екстремни.

Снимки от мястото показват, че туристическата спалня е почти изцяло погълната от снега. Рязкото натрупване превръща района в сериозно предизвикателство дори за опитни планинари.

Снежната маса е сред най-големите, измервани в последните години, а комбинацията със силните ветрове прави обстановката още по-опасна. Връх Ботев е известен като най-ветровитото място в България, което допълнително утежнява условията при подобна снежна покривка.

Висок 2376 метра върхът се намира в Троянско-Калоферския дял на Стара планина и представлява открито пространство, изложено на силни атмосферни влияния. Именно това го прави особено уязвим при натрупване на големи количества сняг и бурни ветрове.

В непосредствена близост се намира и Райското пръскало - най-високият водопад на Балканите със височина 124,5 метра, който при зимни условия допълнително променя обстановката в района.

На върха функционират метеорологична станция и комуникационни съоръжения, които следят условията в реално време. Данните от тях показват, че ситуацията остава динамична, а рискът за туристите е сериозен при подобни натрупвания на сняг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com