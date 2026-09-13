Планината не прощава. Въздушна линейка летя до висок наш връх заради драма
ПСС оказа спешна помощ на място, а пострадалото беше изведено от района на заслона в добро състояние
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ПСС оказа спешна помощ на място, а пострадалото беше изведено от района на заслона в добро състояние
340 см покривка и силен вятър създават риск за туристите
В района продължава да вали
Спасиха мъж в района на връх Ботев
През зимата не тръгвайте към билото без котки
Опитни спасители казват, че шансовете да бъдат намерени стават минимални
Спасителите откриха следа от изгубилите се в Стара Планина туристи
Бащата и синът не били добре екипирани
Мъжете са баща и син от Стара Загора
Инцидентът е станал под връх Ботев
557 лева ще трябва да плати изгубилият се в Джендема турист за близо 10-часовата операция по спасяването му. Сумата е голяма, тъй като мъжът нямал зас...
След издирвателна операция, продължила близо 12 часа, откриха изгубилия се мъж в района на връх Ботев, съобщиха за от Планинска спасителна служба (ПСС...
Повече от седем часа продължава издирването на изгубилия се мъж в района на връх Ботев. Спасители от Планинска спасителна служба (ПСС) при БЧК търсят...
Близките се чудят как ще покрият 60-те хиляди за операцията по издирването Калофер. Меракът да видят водопада Райското пръскало вкарал студентите Вик...
София. Надежда за тримата изгубили се в планината младежи. Термокамерата на военния хеликоптер, която участват в спасителната операция, е засякла три...
София. 50 души ще се включат в днешното издирване на тримата изгубили се в района на връх Ботев, заявиха от Планинската спасителна служба (ПСС) при Б...
Пловдив. Продължава издирването на изчезналите в Стара планина младежи, предаде Дарик радио. Три момчета на 20 години от Велико Търново и едно от Стар...
Парапланери ще се включат в издирването на тримата младежи, които се изгубиха под връх Ботев. Те са на около 20 години. Христо и Веселин са от Велико...