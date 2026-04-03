Нов рекорд! Над 3 метра сняг у нас

Тази сутрин априлският сняг счупи рекорда за снежна покривка на връх Ботев. На първенеца на Стара планина – 2376 м, са измерени 333 см снежна покривка, съобщи сайтът stringmeteo.bg. Досегашният рекорд там е от 325 см, като в района продължава да вали.

През 2024 г. върхът е заслужил медийно внимание с друг прецедент – заради необичайно бързото затопляне през април, снежната покривка е била напълно стопена още на 16 април, нещо доста необичайно за тази височина.

На Витоша също има 20 см нов сняг, като покривката от целия валежен цикъл достига 30, а на места и 40 см, съобщават от Avalanche Bulgaria, позовавайки се на прогнози на Българска лавинна асоциация. Днес обаче е първият слънчев ден след валежите – статистически той е и с най-висока лавинна опасност.

Въпреки че днес за пръв път тази седмица се показа слънце за малко по-дълго, прогнозата на Института по метеорология и хидрология за утре отново е за значителна облачност над страната. Максималните температури ще са между 12° и 17°, в София – около 13°. Вечерта обаче облачността ще започне да се разкъсва и намалява.

В планините също ще бъде предимно облачно. Ще има валежи от дъжд, над 1500 метра - от сняг.

