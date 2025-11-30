"Мишлен" идва! Как трябва да изглежда шопската салата

Предстои София да подпише договор за предварителен одит на кулинарната сцена у нас, което отваря вратата на България към престижния световен стандарт за оценка на ресторанти "Мишлен". Тази новина разтърси ресторантьорския бранш.

Пред Нова телевизия топ готвачът Андре Токев коментира какво всъщност означава тази класация и как шопската салата трябва да изглежда, за да впечатли тайните оценители.

"Аз съм изключително радостен за тази новина и благодаря на Столичната община, че се пребори инспекторите да дойдат в България", заяви Андре Токев. Той категоризира инициативата като голяма крачка към по-нататъшното кулинарно развитие на България.

Шеф Токев обясни, че отличието "Мишлен" е синоним на високо качество. По думите му, процесът ще подпомогне много повече от ресторантите. "Това е една крачка, която подпомага и малките производители- фермерските продукти, тъй като ще се изискват качествени продукти в ресторантите. Обучението на младите хора, вдигането на нивото. Това не е само един отрасъл- то е свързано от обучение, до производство, до туризъм," обясни той.

Готвачът благодари на Столична община за инициативата и подчерта, че една институция трябва да поеме поканата за инспекторите, тъй като ресторантите нямат право да ги канят сами.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com