"Мишлен" идва! Как трябва да изглежда шопската салата
Андре Токев разкрива какво означава "звезда"
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Андре Токев разкрива какво означава "звезда"
Днес майстор-готвачът е успял да прости на себе си
Според него в тежки моменти хората обичат да знаят и да говорят за някой успял, който е сгрешил
Танев припомни поведението на Андре Токев
Разказа за нова си книга
Като съм в България, се чувствам двойно българин, а като съм в Германия, се чувствам двойно германец
Автобиографията на един от най-емблематичните кулинари у нас излиза скоро на пазара
Какво каза известният кулинар
Голямо щастие за топ готвача
Телевизионният формат ще се излъчва през новата година
Какво научи от съкилийниците си?
Готвачът се изповяда в ефир
Какво следва
Топ готвачи на негово разположение
Токев представи баварска кухня на Фестивала на етносите, багрите и котленския килим
Случката се развива в близост до ресторанта му на ул. "Добруджа"
Пълна промяна в живота на топ готвача
В Би Ти Ви ядосани на топ кулинаря си
Токев бе осъден за шофиране след употреба на алкохол, заради което лежа в затвора
Ето кога се завръща