Предупреждение: Страшни капани с намаленията дебнат клиентите!

В сезона на големите намаления еуфорията често взема превес над разума. Сигналите от потребители за съмнителни промоции се множат, а експертите предупреждават, че зад внушителните проценти може да стои нищо повече от добре прикрита заблуда. Габриела Руменова от платформата „Ние, потребителите“ съветва купувачите да са особено предпазливи и да проверяват реалните цени преди да се хвърлят на „изгодни“ оферти.

Изкуствени „редовни“ цени и фалшиви намаления

Според Руменова единствената гаранция, че отстъпката е истинска, е потребителят сам да следи цената поне месец по-рано. Тя дава конкретни примери от подадени сигнали: продукти, чиято редовна цена внезапно се повишава за няколко дни преди кампанията, за да изглежда намалението по-голямо върху надута база.

Така много хора купуват стоки, мислейки че печелят, а всъщност плащат колкото преди или дори повече. Експертът подчертава, че такава практика е в нарушение на закона, тъй като „редовната“ цена трябва да е прилагана минимум месец преди офертата.

Математически трикове: Кумулативни проценти и скрити условия

Популярни около големите разпродажби са и т.нар. кумулативни намаления – например 50%+20%. На пръв поглед клиентът си мисли, че получава общо 70 процента отстъпка, но всъщност вторият процент се изчислява върху вече намалената сума, което дава далеч по-малко.

Допълнително объркване създават условията тип „втори продукт на половин цена“ или „отстъпка при покупка над определена стойност“. Често те са описани неясно и оставят потребителите с погрешното усещане, че сделката е по-изгодна, отколкото в действителност.

Фалшиви сайтове и опасни имитации на брандове

Руменова предупреждава и за нов тип измами – онлайн магазини двойници на популярни марки, които предлагат огромни отстъпки и привличат хиляди кликове.

Снимки на продукти, генерирани от изкуствен интелект, подвеждащ дизайн, копиран от утвърдени компании, минимални разлики в уеб адреса – това са тревожни сигнали. При такива поръчки често се случва клиентът да не получи абсолютно нищо или да бъде изненадан от продукт, който няма общо с видяното на екрана.

Експертът съветва преди покупка да се проверява дали има реална възможност за контакт със търговеца: стационарен адрес, телефон, ясни данни за фирмата. Ако липсват – рискът е огромен.

Съвет към клиентите

Преди да се подведем от примамлива оферта, е важно да проверим – цената, условията, сайта. Намалението не винаги означава изгодна сделка, а в интернет престъпниците стават все по-прецизни. Добрата информираност остава най-сигурната защита срещу измамните промоции.

