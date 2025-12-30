Преди еврото българинът пазарува по-разумно и следи всяка промоция

С наближаването на 1 януари 2026 г., когато еврото ще стане официалната валута в България, потребителското поведение у нас навлиза в нов етап на осъзнатост и планиране. Българите не се подготвят за резки завои в навиците си, но стават значително по-внимателни, показва национално проучване на Shopfully - водеща платформа за дигитални решения, насърчаващи физическото пазаруване чрез навременна информация. Данните ясно очертават три ключови фактора, които ще водят купувачите и в условията на валутна промяна – цена, промоции и достъп до надеждна информация.

Годината на промоциите

Изминалите месеци показват отчетлива промяна в начина, по който хората вземат решения в магазина. 62% от анкетираните посочват, че следят промоции по-често от преди, 61% купуват основно продукти на намаление, а 57% редовно разглеждат брошури и оферти. Интересното е, че ориентацията към по-евтини марки или по-малки разфасовки остава второстепенна. За потребителите по-важна е „стойността срещу парите“, а не най-ниската цена на всяка цена – сигнал за по-зряло и информирано потребление.

Еврото няма да обърне количката

Очакването на новата валута не води до паника или драстична промяна в поведението. Повечето потребители заявяват, че ще продължат да пазаруват по същия начин, но с още по-силен фокус върху сравняването и предварителното планиране. Промоциите ще останат в центъра на вниманието, а разликата ще бъде в това колко често и колко детайлно хората ще търсят информация, преди да направят избор.

Двойните цени – сигурност, но и нужда от ориентир

Въведеният едногодишен ценови контрол с двойно обозначаване на цените в лева и евро, който действа от 8 август 2025 г., дава усещане за защита, но едновременно с това увеличава информационния шум. 62% от анкетираните споделят, че механизмът няма да промени начина, по който разглеждат брошури и оферти, но 36% заявяват, че ще го правят още по-често. Това показва, че двойното обозначение не отменя нуждата от ясни и надеждни източници, а напротив – прави ги още по-важни.

Обществото – разделено, столицата по-уверена

Темата за въвеждането на еврото остава чувствителна. 39% от респондентите го подкрепят в различна степен, 45% са по-скоро или категорично против, а 15% остават неутрални. В София обаче картината е различна – 51% подкрепа срещу 36% несъгласие. Данните подсказват, че по-високата финансова стабилност и доходи в столицата водят до по-голямо доверие в прехода към единната валута.

Страховете – концентрирани около цените

Най-силните притеснения на потребителите са свързани не с валутата сама по себе си, а с възможните ефекти върху цените. 80% се опасяват от неоснователно повишаване от страна на търговците, 79% очакват общо поскъпване и инфлация, а 75% се страхуват от т.нар. маркетингово закръгляване, което може да създаде усещане за скрито оскъпяване. Това превръща прозрачността в ключова дума за следващите месеци.

Ролята на търговците и дигиталните решения

На прага на валутната промяна българските потребители ясно заявяват какво очакват – сигурност, яснота и възможност за информиран избор. В този контекст търговците и дигиталните платформи ще имат решаваща роля не просто да рекламират отстъпки, а да изграждат доверие. Проучването на Shopfully показва, че в новата ценова реалност печеливши ще бъдат онези, които помагат на хората да планират, сравняват и пазаруват уверено, независимо дали цените са изписани в левове или евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com