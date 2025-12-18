Водеща онлайн платформа каза край на българския лев

От днес Revolut официално прекрати поддръжката на българския лев, като всички наличности в BGN в сметките на българските потребители бяха автоматично конвертирани в евро. Обмяната е извършена без такси и без необходимост от каквото и да било действие от страна на клиентите, потвърждават от финтех компанията.

Промяната вече е видима в приложението, където валутата BGN е отбелязана като „delisted“. Всички суми са преизчислени по фиксирания курс 1,95583 лева за 1 евро – същият, който ще се използва и при официалното въвеждане на еврото в България. Картите, плащанията и преводите продължават да работят нормално, но вече изцяло в евро.

Практически живот без лев

За потребителите ефектът е незабавен – левовите салда вече не съществуват, а всички разплащания се извършват в единната европейска валута. Превалутирането е направено автоматично и без скрити разходи, което на практика повтаря механизма, предвиден и за банковата система при реалното присъединяване към еврозоната.

Ходът на Revolut се тълкува като директна подготовка за членството на България в еврозоната и като сигнал, че международните финансови платформи вече третират страната ни като бъдещ участник в нея. За милиони потребители това е първият реален досег с ежедневие без лев.

Какво следва при официалното въвеждане на еврото

България е част от валутния механизъм ERM II от 2020 година, а въвеждането на еврото се очаква след финално политическо и институционално одобрение. При преминаването към еврото левът ще бъде заменен по същия фиксиран курс, ще има период на двойно обозначаване на цените, а банковите сметки ще бъдат автоматично превалутирани – процес, който Revolut вече реализира на практика.

Експерти коментират, че подобни действия улесняват прехода за потребителите и ограничават риска от грешки, злоупотреби и допълнителни такси в първите месеци след смяната на валутата.

Ясен пазарен сигнал

Решението на Revolut се възприема като своеобразен тест за живота без лев. За част от клиентите това е чисто удобство, за други – символичен и емоционален край на националната валута. Но сигналът е недвусмислен – за потребителите на Revolut еврото вече не е бъдеще, а настояще.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com