Спокоен старт за еврото спрямо долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар се повишава леко в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котира с ръст от 0,08 на сто и достига ниво от 1,1748 долара за едно евро, като движението се оценява като умерено и в рамките на обичайните пазарни колебания.

Поскъпването идва след като Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на равнище от 1,1722 долара. Анализаторите отбелязват, че пазарите продължават внимателно да следят сигналите за бъдещата парична политика и макроикономическите данни от двете страни на Атлантика, които влияят върху динамиката на основната валутна двойка.

