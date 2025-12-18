Въвеждат по-ясни правила и повече защита за малките инвеститори в ЕС

Представители на държавите-членки на ЕС и на Европейския парламент постигнаха споразумение за нов пакет от правила, насочени към засилване на защитата на дребните инвеститори. Целта на договореността е да се въведе по-голяма прозрачност на финансовите пазари и да се ограничат конфликтите на интереси при предоставянето на инвестиционни консултации, предаде ДПА.

Повече яснота за потребителите

В основата на споразумението стои т.нар. Стратегия за инвестиции на дребно, която предвижда клиентите да получават по-ясна, по-стандартизирана и по-лесно разбираема информация за предлаганите инвестиционни продукти. Очакванията са това да помогне на потребителите да вземат по-информирани решения и да сравняват по-лесно различните възможности на пазара.

Компромис за комисионите

Реформите се базират на предложение на Европейската комисия, която първоначално настояваше за забрана на комисионите при определени сделки, извършвани без финансови консултации. Потребителски организации подкрепиха тази идея, като предупредиха, че продажбите на комисионна основа могат да насърчат консултантите да предлагат по-скъпи продукти с по-високо лично възнаграждение.

В крайна сметка обаче държавите членки и евродепутатите отхвърлиха пълната забрана и се споразумяха за алтернативни защитни механизми. Сред тях са стандартизирани тестове и изисквания, които трябва да гарантират, че финансовите консултанти действат в най-добрия интерес на клиентите си.

Разнопосочни реакции

Финансовата индустрия изрази критики към планираните мерки, като предупреди, че те могат да увеличат административната тежест и разходите за бизнеса. Поддръжниците на реформата обаче са на мнение, че новите правила ще повишат доверието в пазарите, ще създадат по-справедливи условия и ще насърчат по-активното участие на гражданите в инвестиционния процес.

По-широки икономически цели

Политиците в ЕС се надяват, че новата регулаторна рамка ще мотивира повече домакинства да инвестират средствата си, вместо да ги държат в нисколихвени банкови сметки. Очаква се това да подпомогне насочването на капитал към стратегически области като отбраната, инфраструктурата, цифровизацията и екологичните проекти, както и да улесни достъпа на компаниите до финансиране.

Новите правила предстои да бъдат формално одобрени от Европейския парламент и от държавите членки на ЕС, преди да влязат в сила и да започнат да се прилагат на практика.

