Представят пътната карта за отбраната на ЕС до 2030 г.

Европейската комисия се готви да представи пътната карта за общата отбрана на Съюза до 2030 година. Основен акцент в документа ще бъде изграждането на т.нар. „стена срещу дронове“ – мрежа за въздушно наблюдение и защита по източната граница на ЕС, след зачестилите нарушения на въздушното пространство на страните членки.

План за отбранителна трансформация

Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас (на снимката горе), изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Виркунен и еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс ще оповестят пътната карта за отбраната на ЕС до 2030 година. Това ще стане след заседанието на Колегиума на комисарите. За стената от дронове се заговори след нарушаването на въздушното пространство на редица страни членки, сред които Белгия, Полша, Румъния, Дания и Германия, като за Полша и Румъния бе доказано, че безпилотните апарати са руски.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви пред Европейския парламент в Страсбург, че това не са случайни нарушения, а последователна и нарастваща кампания и отговорът трябва да бъде твърд. На този етап стената ще допринесе за наблюдението на източния фланг, като идеята е да обхване всички страни от Общността.

Обща защита и сътрудничество с Украйна

Вчера Кая Калас отрече да има дублиране на ролята на ЕС и НАТО по отношение на защитата от дронове. Тя поясни, че страните членки заедно ще идентифицират какво е необходимо да се направи и ще правят общи поръчки. Според нея Европейската агенция по отбрана може да зададе рамката, която да ги обедини. Всичко това ще става в тясно сътрудничество с Украйна, като дронове ще бъдат закупувани и оттам. До 2030 година се предвижда най-голямото нарастване на разходите за отбрана в историята на ЕС – до 800 млрд. евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com