Представят пътната карта за отбраната на ЕС до 2030 г.
Евросъюзът изгражда въздушен щит срещу новите заплахи
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Евросъюзът изгражда въздушен щит срещу новите заплахи
Увеличават парите, парламентът прие пътната карта за новата реформа
Парламентът с решение за Пътна карта на реформата
Служебното правителство продължи работата по пътната карта за присъединяването
От Министерството на енергетиката ни потвърдиха, че Пътната карта не е налична, обявиха Републиканци за България
За почивки в чужбина не може да се мисли по-рано от 17 май,
Готов е алгоритъмът на така наречената пътна карта на имунизационния процес
6 са целите на сътрудничество между двете държави във военната област
На лидерска среща в Париж левите приемат Пътната карта на Станишев По покана на Сергей Станишев днес в Париж ще се проведе среща на лидерите на парти...
23 юни 2016 година ще остане в историята като политическо земетресение в ЕС. За първи път, след десетилетия на разширяване на Съюза, страна-членка нап...
Министрите одобриха Пътната карта на актуализираната стратегия за съдебната реформа. На днешното си заседание кабинетът прие документа, в който са раз...
Украинки изпращат свои близки, които заминават да се бият като доброволци в Източна Украйна
Разработват стратегия за киберсигурност на информационните потоци Бургас. Министерски съвет прие пътната карта за електронно управление на изнесеното...
Шефът на международната ядрена агенция е на посещение в Техеран
Кърджали. От 1 октомври влезе в сила нов устройствен правилник на община Кърджали, съобразен с актуалните задължения на институцията. „Изготвени са с...