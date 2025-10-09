Погват хора на Орбан за шпионаж в Евросъюза

Ново сътресение разклаща доверието в сърцето на Европейския съюз. Европейската комисия започна вътрешно разследване след публикации в медии, според които Унгария е шпионирала институциите на ЕС чрез свои представители в Брюксел. Скандалът, който засяга и името на унгарския еврокомисар Оливер Вархей, поставя под въпрос не само независимостта на еврокомисарите, но и границите на лоялността в самия европейски проект.

Шпионският скандал, който тресе Брюксел

По информация на белгийски медии, двама служители в унгарското Постоянно представителство към ЕС са били уличени в шпионаж преди десет години, когато мисията е била ръководена от настоящия еврокомисар Оливер Вархей. Според журналистическото разследване служителите са предлагали пари срещу поверителна и чувствителна информация от европейските институции — действие, което, ако бъде потвърдено, представлява едно от най-сериозните нарушения на доверието в рамките на Съюза.

На пресконференция днес говорител на Европейската комисия потвърди, че е започнато вътрешно разследване по случая. „Еврокомисарите са длъжни да спазват правилата за поведение и независимост, предвидени в договора за ЕС“, заяви той, подчертавайки, че нито един комисар не може да приема инструкции от национално правителство или институция. Но самият факт, че подобно изявление се налага, показва мащаба на съмненията и крехкостта на доверието.

Унгария под обстрел – тест за моралните граници на ЕС

Това не е първият случай, в който Унгария на Виктор Орбан се оказва в центъра на скандал, който подкопава основите на европейската солидарност. През януари Европейският парламент вече обсъди аналогични обвинения, включително информация, че Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) е била обект на унгарски шпионаж. Парадоксът е, че именно ОЛАФ е разследвала злоупотреби, свързани с проекти на правителството в Будапеща.

Днес, когато Брюксел се опитва да защити собствената си институционална честност, действията на Унгария изглеждат като предателство отвътре. Ако се докаже, че хора, работили под ръководството на сегашен еврокомисар, са участвали в шпионска дейност, това ще бъде не просто дипломатически скандал, а удар по моралния авторитет на Европейския съюз.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com