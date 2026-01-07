Решението. Белия дом каза съдбата на Венецуела

САЩ имат тристепенен план за Венецуела, който ще започне със стабилизиране на страната след като американските сили задържаха президента Николас Мадуро в събота, последван от надзор над възстановяването на страната и накрая преход, каза днес държавният секретар Марко Рубио.

"Не искаме да се стигне до хаос", заяви Рубио, след като информира американските сенатори за плана на администрацията на президента Доналд Тръмп за латиноамериканската страна.

"Втората фаза ще бъде фаза, която наричаме възстановяване, и тя ще гарантира, че американските, западните и други компании имат достъп до венецуелския пазар по справедлив начин. В същото време ще започнем да създаваме процес на помирение на национално ниво във Венецуела, така че опозиционните сили да може да бъдат амнистирани и освободени от затворите или върнати в страната, и да започнем да възстановяваме гражданското общество. И тогава третата фаза, разбира се, ще бъде фаза на преход", каза Рубио.

