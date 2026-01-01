Кипър застава начело на Съвета на ЕС за шест месеца

Кипър поема от днес за втори път шестмесечното председателство на Съвет на Европейския съюз, като поставя акцент върху европейската самостоятелност под мотото „Открити към света“. От Никозия заявяват намерение да съдействат за политики, които да направят Европейския съюз по-независим и по-устойчив в условията на променяща се международна среда.

Председателството започва на фона на засилени геополитически сътресения и висока степен на непредсказуемост, се отбелязва в програмата на кипърските приоритети. Според нея Европа трябва да работи в тясно сътрудничество със своите партньори, когато това е възможно, но и да действа самостоятелно, когато обстоятелствата го налагат. Кипър поставя акцент върху необходимостта от напредък в отбраната, енергетиката и търговията, както и върху конкурентоспособността, цифровизацията, прехода към чиста икономика и социалното сближаване.

Кипърският президент Никос Христодулидис заяви, че страната му ще се стреми към по-бързо прилагане на решенията, свързани с развитието на европейската отбрана, както и към укрепване на трансатлантическите отношения и сътрудничеството между ЕС и НАТО. Той подчерта, че сред приоритетите ще бъдат и въвеждането на новото европейско законодателство за миграцията, както и усилията срещу дезинформацията и опитите за външна намеса.

По думите на Христодулидис Кипър ще подкрепя и процеса на разширяване на ЕС, като Украйна ще заема водещо място в този дневен ред. Президентът изрази очакване до средата на годината да бъде приета преговорната рамка за разпределението на следващия седемгодишен бюджет на Съюза.

Програмата на председателството предвижда общо 382 събития до края на юни, като официалните церемонии по откриването са насрочени за 7 януари в Лефкозия и за 21 януари в Брюксел. Кипър за първи път пое председателството на Съвета на ЕС през 2012 г., осем години след присъединяването си към Общността, а четири години по-късно стана част от еврозоната. Страната остава сред малкото членки на ЕС извън НАТО и Шенген.

