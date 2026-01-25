ЕС с нов мощен удар по Русия и дипломатите й

Мерки, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в Европейския съюз, влизат в сила от днес с цел противодействие на шпионаж и дезинформация. Това съобщи ДПА.

Съгласно новите правила, когато пътуват в рамките на Шенгенското пространство извън държавата, в която са акредитирани, руските дипломати и консулски служители, както и техните сътрудници и членове на семействата им, ще трябва да уведомяват предварително страната на дестинация и всички държави за транзитно преминаване. Уведомяването трябва да бъде направено най-малко 24 часа преди пътуването.

Държавите членки на Европейски съюз получават и допълнителни правомощия да изискват разрешение за влизане или транзит, което им дава възможност да забранят пътуване при наличие на съмнения. Пътуванията в рамките на страната, в която дипломатите са на служба, не подлежат на регистрация.

Мярката беше официално приета през октомври миналата година като част от санкционен пакет срещу Русия и е публикувана в Официалния вестник на ЕС. От Брюксел посочват, че част от засегнатите лица са заподозрени в участие в разузнавателни дейности за Москва, включително шпионаж и разпространение на дезинформация за войната с цел влияние върху общественото мнение.

По данни на европейски официални представители неспазването на новите изисквания може да доведе до сериозни последици, включително отнемане на дипломатическата акредитация. До момента руските дипломати като цяло се ползваха със свободно движение в ЕС.

Темата е чувствителна от години, като източните държави членки настояват за по-строг режим, докато други страни изразяват опасения, че подобни ограничения могат да предизвикат ответни мерки срещу европейските дипломати, работещи в Русия.

