ЕС с нов мощен удар по Русия и дипломатите й
Нови правила срещу шпионаж и дезинформация влизат в сила от днес
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Нови правила срещу шпионаж и дезинформация влизат в сила от днес
Ще закрият ли посолството на Москва в София
Полетите са насрочени за 15 и 15 и 30 часа
Най-подходящ за премиер в момента е министърът на отбраната Драгомир Заков, каза депутатът от ИТН
Той заяви пред медиите да се обърнат към Външно министерство
Разкриха по-далечна цел на този акт
Двамата руски дипломати имат 72 часа да напуснат страната ни
Свързани са с арестуваните шпиони
Третият секретар на посолството Владислав Сорокин избута натоварената количка повече от километър по граничния жп мост
Те бяха обвинени за персона нон грата
Москва обяви, че България не е дала никакви доказателство, и ще предприеме мерки
По молба на руската страна в Министерство на външните работи е била проведена среща на представители на дирекция „Консулски отношения" с дипломати от...
Ню Йорк. Прокуратурата на Ню Йорк повдигна обвинения срещу 49 бивши и настоящи руски дипломати и техни съпруги за измами със здравни помощи, предаде Р...