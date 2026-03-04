Брюксел със свои мерки след заплахата на Тръмп срещу Испания

Европейският съюз заяви, че е готов да реагира, за да защити интересите си след търговските заплахи на американския президент Доналд Тръмп срещу Испания. Брюксел подчерта, че ще действа чрез инструментите на общата търговска политика, ако това се наложи, предаде Франс прес.

Говорител на Европейската комисия заяви, че институцията ще гарантира пълната защита на интересите на Европейския съюз и на държавите-членки. „Ние сме солидарни с всички страни-членки и техните граждани и сме готови да реагираме, ако е необходимо, за да защитим интересите на ЕС“, каза той.

От Комисията припомниха, че ЕС и Съединените щати са сключили важно търговско споразумение миналата година. Брюксел очаква Вашингтон да спазва поетите ангажименти, като същевременно подчерта, че Европа ще продължи да работи за стабилни, предвидими и взаимноизгодни трансатлантически търговски отношения.

Напрежението се изостри след като Доналд Тръмп заплаши да прекъсне търговските отношения със Испания. Причината е отказът на Мадрид да позволи на САЩ да използват военните бази в испанската област Андалусия в рамките на войната срещу Иран.

Става дума за военноморската база Рота и военновъздушната база Морон. Те са наследство от споразумение между САЩ и Испания, подписано през 1953 година по време на управлението на Франсиско Франко.

Американският президент критикува Испания от месеци и по друга причина. Той обвинява Мадрид, че не е увеличил военните си разходи до 5 процента от брутния вътрешен продукт - новата цел за страните от НАТО, наложена под натиск от Вашингтон.

„Испания се държа ужасно и не прояви никакво желание за сътрудничество“, заяви Тръмп. Той добави, че обмисля да „прекрати всякаква търговия със Испания“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com