Брюксел алармира! Напрежението в Иран може да излезе извън контрол

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди, че съществува реален риск от по-нататъшна ескалация на конфликта между Иран и Израел след ликвидирането на върховния лидер Али Хаменей. Изявлението й идва на фона на нова вълна от удари и ответни атаки в региона.

„Рискът от по-нататъшна ескалация е реален. Затова е спешно необходим надежден преход в Иран - такъв, който да възстанови стабилността и да проправи пътя към трайно решение“, написа фон дер Лайен в социалната мрежа X.

Ръководителят на Европейската комисия съобщи, че е провела разговори с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, както и със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. По думите й с катарския лидер са обсъдили последствията от „безразсъдните и безразборни удари на Иран“ срещу страната.

„Регионът е в дълбоко сътресение, но Катар може да разчита на силната европейска солидарност“, подчерта фон дер Лайен. Изявленията й показват, че Брюксел следи отблизо развитието на кризата и засилва дипломатическите контакти с ключови държави от Близкия изток.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com