ЕС и САЩ отварят пътя към възобновяване на търговските преговори

Дискусиите в Европейски парламент относно одобряването на търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати могат да бъдат възобновени, след като напрежението около Гренландия е отслабнало. Това заяви председателката на Европейския парламент Роберта Мецола, цитирана от белгийската новинарска агенция Белга.

Преди два дни комисията по търговските въпроси на Европейския парламент реши временно да преустанови работата по споразумението между ЕС и САЩ. Решението беше взето в отговор на поредица от остри изявления и заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп, свързани с бъдещето на Гренландия.

След като Вашингтон оттегли заплахите за налагане на нови мита върху държави от ЕС и Тръмп изключи възможността за използване на военна сила спрямо Гренландия, в Европейския парламент се отваря пространство за възстановяване на диалога. По думите на Мецола това позволява институцията да продължи напред и да се върне към същинските икономически теми.

Лидерите на политическите групи в търговската комисия ще се срещнат в понеделник, 26 януари, за да обсъдят конкретните следващи стъпки и възможния график за подновяване на работата по споразумението.

Роберта Мецола подчерта, че е удовлетворена от развитието на ситуацията. „Хладнокръвието надделя. Не сме направили никакви отстъпки по отношение на суверенитета и териториалната цялост на Гренландия и Дания. Ясно заявихме, че те не са за продажба“, заяви тя.

В този контекст лидерите на ЕС проведоха и извънредна среща на върха, посветена на отношенията със Съединените щати и на начина, по който съюзът ще се адаптира към следващите години от управлението на Доналд Тръмп. Основният извод от разговорите е, че ЕС търси стабилен и прагматичен подход, при който икономическото сътрудничество остава водещ приоритет.

