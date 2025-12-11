Остър спор в Евросъюза за плана "Произведено в Европа"

Европейският дебат около индустриалното бъдеще на континента навлезе в решителна фаза, след като „Файненшъл таймс“ съобщи, че водещи автомобилни производители предупреждават Брюксел за опасни последици от планираните правила „Произведено в Европа“. Според ръководители от сектора прекомерните изисквания за местно съдържание могат да предизвикат нови сътресения във веригите доставки и да забавят прехода към електромобили – в момент, когато Европа вече изостава в глобалното състезание.

Критиките на индустрията: риск от изолация и забавяне

„Файненшъл таймс“ цитира Оливър Ципсе, главен изпълнителен директор на BMW, който определя идеята за сложни квоти за местно съдържание като „много опасна“. Според него подобна схема би била „изключително тромава“ за прилагане и крие риск Европа „да бъде изключена от глобалната иновационна надпревара“. Немската автомобилна индустрия, която разчита на глобални вериги на доставки и високотехнологични компоненти от различни региони, предупреждава, че твърдите изисквания могат да забавят производството на електромобили и да изострят съществуващите проблеми със снабдяването.

Плановете на Европейската комисия, според „Файненшъл таймс“, предвиждат високи квоти за европейски произход на части в ключови продукти като автомобили, батерии и слънчеви панели. Първоначално се е обсъждало съдържание до 70% за някои компоненти, но в хода на преговорите се очаква тези нива да бъдат смекчени. Представянето на финалния пакет е отложено, а самите правила може да бъдат променени преди официалното им оповестяване на 28 януари.

Японският натиск и опасения от изключване на партньори

„Файненшъл таймс“ съобщава, че японските производители са силно обезпокоени, че „Произведено в Европа“ ще изключи дори стратегически партньори. В писмо до Европейската комисия Honda и други компании настояват за по-гъвкава рамка, базирана не само на география, но и на общи политически и икономически ценности. Кацухиса Окуда, президент на Honda Motor Europe, предупреждава, че прекалено рестриктивните правила могат да доведат до „непредвидени последици“, включително забавяне на европейския преход към чиста мобилност.

Междувременно редица производители от ЕС настояват държави като Обединеното кралство и Турция – в които те притежават големи производствени центрове – също да бъдат включени в дефиницията за местно съдържание. Така спорът се превръща не само в индустриален, но и в дипломатически, в който се очертава сблъсък между защита на ключови отрасли и поддържане на гъвкави търговски връзки.

Доставчиците и секторът на зелена енергия настояват за строги правила

За разлика от производителите на автомобили, част от доставчиците и фирмите в сектора на възобновяемата енергия настояват за твърда политика. Според Бенджамин Кригер от асоциацията CLEPA високите изисквания за местно съдържание са критични за оцеляването на европейските доставчици, които понасят щети от евтиния китайски внос. Той подчертава пред „Файненшъл таймс“, че ЕС „не може да чака“, ако иска да защити работни места и да намали стратегическата зависимост от трети държави.

Подобни позиции изразяват и компании в производството на водородни технологии и соларни компоненти. Според Nel Hydrogen Европа вече е преживявала „китайско свръхпредлагане и последващ дъмпинг“. В сектора има очакване високият европейски дял да стане задължителен при големи обществени поръчки, за да се предотврати колапс на местните производители.

Предложението „Произведено в Европа“ – част от по-широка индустриална битка

Пакетът от мерки се разглежда като европейски отговор на американския Inflation Reduction Act – програмата на бившия президент Джо Байдън за 370 млрд. долара, която стимулира местното производство на батерии, електромобили и чисти технологии. „Файненшъл таймс“ отбелязва, че ЕС вече закъснява със собствените си цели за производство в ключови зелени индустрии, а някои проекти са забавени или отменени.

Представители на индустрията, включително Recharge Europe, предупреждават, че правилата трябва да вървят паралелно със стимули – инвестиции, инфраструктура, подкрепа за иновации. В противен случай те няма да дадат нужния тласък, а само ще усложнят бизнеса.

Един труден баланс

Фатих Бирол, директор на Международната агенция по енергетика, цитиран от „Файненшъл таймс“, подчертава, че Европа трябва да намери баланс между стремежа към независимост и реалността, че някои технологии са трудни за конкурентно производство на континента. Според него Европа трябва да се фокусира върху области, в които има шанс да бъде глобален лидер, вместо да се опитва да догонва вече изградени азиатски мегаиндустрии.

Преди представянето на пакета през януари дебатът остава остър. Между нуждата от защита на стратегически сектори и риска Европа да запуши сама своя иновационен и индустриален потенциал, „Файненшъл таймс“ описва континента като на ръба на едно от най-важните индустриални решения на десетилетието.

