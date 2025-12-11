Петролът замръзна между преговори за мир и задържан танкер

Цените на петрола останаха почти непроменени в азиатската търговия, докато инвеститорите пренасочиха вниманието си към мирните преговори между Русия и Украйна и едновременно следяха ефекта от задържания от САЩ санкциониран танкер край бреговете на Венецуела, съобщава Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, основният ценови ориентир за Европа, спаднаха символично с 5 цента или 0,08 процента до 62,16 долара за барел. Американският лек суров петрол също остана стабилен, като се понижи само с 1 цент или 0,02 процента до 58,45 долара за барел.

Ден по-рано пазарът реагира по-остро, след като Вашингтон разкри, че е задържал танкер във венецуелски води – новина, която моментално подхрани опасенията от прекъсвания в доставките на фона на продължаващото напрежение между САЩ и Каракас. Президентът Доналд Тръмп определи плавателния съд като „много голям танкер“, но не предостави детайли. Според британската компания за морски рискове Vanguard задържаният кораб вероятно е танкерът Skipper.

Търговци и представители на индустрията отбелязват, че азиатските купувачи продължават да настояват за значителни ценови отстъпки при покупка на венецуелски петрол. Причината е натискът от изобилието на санкциониран руски и ирански суров петрол, както и нарастващите рискове при товарене във Венецуела, където САЩ засилват военното си присъствие в Карибския регион.

Допълнително напрежение на пазара внесоха и новите данни на Ройтерс, според които украински морски дронове са поразили и извадили от строя танкер, превозващ руски петрол, докато корабът е плавал в изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море.

