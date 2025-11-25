Петролът под натиск. Търсенето догодина може да не го подкрепи

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия днес, като опасенията, че предлагането ще превиши търсенето през следващата година, надделяха над притесненията, че доставките от Русия ще останат под санкции заради войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Сортът Brent, който е референтен за Европа, регистрира спад от 27 цента или 0,4 процента до 63,10 долара за барел. Суровият петрол West Texas Intermediate (WTI) поевтиня с 23 цента или също 0,4 процента до 58,61 долара за барел.

Двата основни сорта вчера записаха ръст от 1,3 процента, тъй като засилените съмнения относно възможността за споразумение за мир между Русия и Украйна намалиха очакванията за безпрепятствен поток от руски суровини на световния пазар, който е подложен на западни санкции.

Въпреки тревогите за доставките от Русия, общата прогноза за пазарния баланс на суровия петрол през 2026 г. става все по-неясна. Много анализатори вече сочат, че увеличението на предлагането през следващата година може да надвиши растежа на търсенето — фактор, който сега се оказва по-силен от риска за война и санкции.

