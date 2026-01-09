Петролът поскъпва втори ден. Венецуела и Иран разклащат пазара

Цените на петрола нараснаха за втори пореден ден в азиатската търговия заради несигурността около доставките от Венецуела и засилващите се опасения за нивата на добивите в Иран, съобщи Ройтерс. Пазарите реагираха чувствително на геополитическите рискове, които временно изместват фокуса от очакванията за свръхпредлагане през следващата година.

Котировките на Brent от Северно море, референтни за Европа, се повишиха с 40 цента или 0,7 процента до 62,39 долара за барел към 06:00 часа българско време. Американският лек суров петрол WTI поскъпна с 35 цента или 0,6 процента до 58,11 долара за барел. И двата фючърса нараснаха с повече от 3 процента в предходната сесия след два поредни дни на спад, като при запазване на тенденцията Brent е на път да отчете седмичен ръст от 2,7 процента, а WTI – 1,4 процента.

„Пречките при доставките на санкционираните барели и стабилните сигнали за търсенето засега противодействат на ефектите от очакваното свръхпредлагане през 2026 година“, заяви Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova. По думите ѝ ескалацията на геополитическото напрежение допълнително подкрепя настоящия възходящ импулс при цените на петрола.

Пазарната реакция се засили след събитията във Венецуела в края на миналата седмица, когато при американска военна операция беше задържан президентът Николас Мадуро. Впоследствие американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще контролират петролния сектор на южноамериканската страна, което повиши опасенията за бъдещите доставки.

Допълнителен натиск върху пазара оказват гражданските протести в Иран, който е ключов петролен производител в Близкия изток, както и опасенията от разширяване на войната между Русия и Украйна, което може да засегне руския износ на суров петрол. Всички тези фактори засилват тревогите около предлагането, отбелязва Ройтерс.

„Скокът в цените се дължи основно на твърденията на Тръмп, че САЩ ще контролират износа на петрол от Венецуела, което може да доведе до по-високи цени спрямо досегашните продажби с отстъпка“, заяви Тина Тенг, пазарен стратег в Moomoo ANZ.

Според източници, запознати със ситуацията, интерес към износа на венецуелски суров петрол вече са проявили компании като Chevron, както и големите търговски къщи Vitol и Trafigura, което допълнително подхранва спекулациите около бъдещето на венецуелските доставки.

