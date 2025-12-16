Петролът поевтинява на фона на надежди за мир в Украйна

Цените на петрола се понижиха и днес, като задълбочиха загубите от предишната търговска сесия на фона на нарастващите очаквания за възможно мирно споразумение между Русия и Украйна, което би могло да доведе до облекчаване на санкциите, предаде Ройтерс.

Фючърсите на европейския референтен сорт Брент се понижиха с 35 цента, или 0,6 процента, до 60,21 долара за барел, а американският лек суров петрол поевтиня с 30 цента, или 0,5 процента, до 56,52 долара за барел. Само ден по-рано и двата контракта отчетоха спад от около 1 процент, след като през миналата седмица загубиха близо 4 процента от стойността си.

Според анализатори на ANZ пазарът реагира все по-чувствително на сигналите за напредък към мирно решение на конфликта между Москва и Киев, които подхранват очакванията за възстановяване на част от руския износ.

Допълнителен натиск върху цените оказаха и по-слабите от очакваното икономически данни от Китай, които засилиха опасенията за недостатъчно силно глобално търсене. Данните показват, че растежът на промишленото производство в страната се е забавил до най-ниското си равнище от 15 месеца насам, а увеличението на продажбите на дребно е най-слабото от декември 2022 г., посочва Ройтерс.

