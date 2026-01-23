Заплахите на Тръмп към Иран вдигнаха цените на петрола

Цените на петрола се повишиха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп поднови острите си предупреждения към Иран, един от ключовите производители в Близкия изток. Изявленията му засилиха опасенията от военна ескалация и потенциално прекъсване на доставките, предаде Ройтерс.

Пазарна реакция и възстановяване след спад

Фючърсите на сорта Брент с доставка през март поскъпнаха с 28 цента или 0,44 процента до 64,34 долара за барел към 10:09 ч. българско време. Американският суров петрол WTI също отчете ръст от 31 цента или 0,52 процента до 59,67 долара за барел. Повишението идва след спад от около 2 процента и за двата контракта в предходната сесия, което подчертава колко чувствителен остава пазарът към политически сигнали.

„Армада“ към Иран и риск за доставките

Импулсът за поскъпването дойде след коментар на Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет, че САЩ разполагат с „армада“, насочена към Иран. Той добави, че се надява да не се стигне до използването ѝ, но отново обвини Техеран за репресии срещу протестиращи и за подновяване на ядрената програма. Американски официален представител потвърди, че военни кораби, включително самолетоносач и разрушители с управляеми ракети, се очаква да пристигнат в региона през следващите дни. Иран е четвъртият по големина производител в рамките на ОПЕК и ключов доставчик за Китай, втория най-голям потребител на петрол в света.

Седмични печалби и натиск от запасите в САЩ

Въпреки колебанията, и Брент, и WTI се очаква да завършат седмицата с печалба от около 0,6 процента. По-рано през седмицата цените бяха подкрепени и от напрежението около Гренландия, преди Тръмп да смекчи позицията си след постигане на договорености с Дания и НАТО. В същото време пазарът остава под натиск заради данни от EIA, които показаха ръст на запасите от суров петрол в САЩ с 3,6 млн. барела за седмицата до 16 януари. Това значително надхвърли очакванията на анализаторите и засили опасенията за забавяне на търсенето, което ограничава по-резкия ръст на цените.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com