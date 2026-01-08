Петролът тръгна нагоре след срив, Венецуела отново разклати пазара

Цените на петрола отбелязаха лек ръст в четвъртък, с което прекъснаха серия от два поредни дни на понижения. Пазарът реагира на по-голям от очакваното спад на запасите от суров петрол в САЩ, което насърчи инвеститорите да се върнат към покупките на фючърси, докато вниманието им остава насочено и към развитието около Венецуела, предаде Ройтерс.

Възстановяване след спад и реакция на пазарите

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 38 цента, или 0,6 на сто, до 60,34 долара за барел в ранните часове на търговията. Американският суров петрол също се покачи – с 37 цента, или 0,7 на сто, до 56,36 долара за барел. Това възстановяване идва след като и двата основни сорта поевтиняха с над 1 на сто за втори пореден ден.

Спадовете през предходните сесии бяха предизвикани от очакванията за изобилно глобално предлагане през тази година. Анализатори от Morgan Stanley вече предупредиха за възможен излишък до 3 милиона барела дневно през първата половина на 2026 г., което продължава да тегне над пазара.

Купувачи се връщат, но ръстът е крехък

Според анализатора Мицуру Мураиши от Fujitomi Securities именно поевтиняването е накарало част от търговците да се възползват от по-ниските нива и да купуват фючърси. По думите му това е довело до леко повишение на цените, но дългосрочните опасения от свръхпредлагане ограничават потенциала за по-сериозен ръст.

Мураиши прогнозира, че низходящата тенденция може да продължи, като американският сорт вероятно ще падне под 54 долара за барел, ако натискът от излишъка се засили.

Запасите в САЩ изненадаха пазара

Допълнителен тласък за цените дойде от данните на Управлението за енергийна информация на САЩ. Запасите от суров петрол са намалели с 3,8 милиона барела до 419,1 милиона барела за седмицата, приключила на 2 януари. Това рязко се разминава с очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, които прогнозираха увеличение от 447 хиляди барела.

Този неочакван спад бе приет като сигнал за по-силно търсене или ограничено предлагане в краткосрочен план, което подкрепи възстановяването на цените.

Венецуела, САЩ и геополитическият риск

Пазарът остава изключително чувствителен към събитията около Венецуела. Високопоставени представители на САЩ заявиха, че Вашингтон трябва безсрочно да контролира продажбите и приходите от венецуелски петрол, за да стабилизира икономиката на страната и да гарантира, че тя действа в интерес на Америка.

Петролният гигант Chevron води разговори с американското правителство за разширяване на лиценза си за дейност във Венецуела, което би позволило увеличен износ на суров петрол към рафинериите на компанията и продажби към други купувачи. В същото време САЩ конфискуваха два танкера, свързани с Венецуела, като част от по-агресивните усилия на президента Доналд Тръмп да контролира петролните потоци в Северна и Южна Америка.

Допълнително напрежение внесе и обявената сделка между Вашингтон и Каракас за достъп до венецуелски суров петрол на стойност до 2 млрд. долара. Според информацията Венецуела ще предостави между 30 и 50 милиона барела санкциониран петрол, като част от доставките може да бъдат пренасочени от Китай. Това отваря нов фронт на несигурност, който продължава да държи петролните пазари в напрежение.

