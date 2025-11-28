Путин и Зеленски държат петрола „на високо“. Идва среща на ОПЕК+

Цените на петрола се движат под влиянието на две основни сили – продължаващото геополитическо напрежение около Украйна и неочаквани технически проблеми на американската борса. Инвеститорите очакват и предстоящата среща на ОПЕК+ в неделя, която може да даде насоки за бъдещи промени в производствените квоти.

Геополитиката движи цената на Брент

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се повишиха в азиатската търговия. Контрактите с доставка през декември нараснаха с 24 цента или 0,38 на сто до 63,58 долара за барел, а по-активният февруарски контракт се повиши с 23 цента до 63,10 долара.

И двата сорта са на път да отчетат четвърти пореден месечен спад – най-дългата подобна серия от 2023 г. – заради очаквания за по-високо глобално предлагане. Въпреки това, седмичният тренд и за Брент, и за американския сорт, върви към повишение от над 1 на сто, след като котировките възстановиха част от загубите, настъпили по-рано тази седмица.

Системен срив спря търговията с WTI

Търговията с американския лек суров петрол (WTI) беше прекъсната след системен срив при оператора на борси "Си Ем И Груп" (CME Group). Цената му остана на ниво от 59,08 долара за барел – ръст от 43 цента, или 0,73 на сто. Търговия нямаше и вчера заради отбелязването на Деня на благодарността в САЩ.

Според търговци, прекъсването е причинено от проблем с охлаждането в центровете за данни "СайръсУан" (CyrusOne), което е засегнало търговията с всички фючърси и контракти за опции на платформата "Глобекс" (Globex). Брент се търгува на борсата Аи Си И (ICE) и не е бил засегнат от спирането.

Войната в Украйна: Основа за мир или продължаване на ударите

Междувременно, продължаващите мирни преговори между Русия и Украйна поддържат високо геополитическото напрежение. Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че обсъжданите между САЩ и Украйна проектни предложения могат да послужат като основа за бъдещо споразумение, но ако това не стане, Русия ще продължи военните действия. Той добави, че специалният пратеник на Донал Тръмп - Стив Уиткоф - планира да посети Москва в началото на следващата седмица.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че украински и американски делегации ще се срещнат тази седмица, за да уточнят формула за мир и гаранции за сигурност, обсъдени по време на разговорите в Женева.

