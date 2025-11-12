Правителството с факти срещу Радев: Горива има, паника няма!

България разполага с достатъчни количества горива, за да осигури спокойствие на гражданите в следващите месеци – бензин за шест, дизел за четири и авиационно гориво за два месеца напред. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков от парламентарната трибуна, като отхвърли категорично слуховете за предстоящ недостиг.

По думите му в последните седмици „се наслушахме на анализи и внушения, които само създават излишна тревога“, но фактите показват, че държавата има ясен план и контрол върху ситуацията.

Резерви за месеци напред и ежедневен контрол

Министър Станков подчерта, че в данъчните складове се намират запаси, предназначени изцяло за българските граждани, а правителството още на 23 октомври е предприело действия в две посоки – гарантиране на доставките и недопускане на спекула с цените. „Създадохме експертна група, която следи ежедневно пазара и запасите. Няма причина за безпокойство“, каза министърът.

По думите му дори при пълно прекъсване на вноса, страната има достатъчно горива за шест месеца бензин, четири месеца дизел и три месеца авиационно гориво. Пропан-бутанът, подчерта той, се внася в големи количества от различни доставчици и не представлява риск. „Българските граждани трябва да са спокойни – няма дефицит, няма заплаха“, увери Станков.

Срещу внушенията и фалшивите интерпретации

Енергийният министър не спести критики към политическите изказвания, които според него „само плашат хората и вредят на дипломатическите усилия“. Той напомни, че функцията на особения управител е именно да защити интереса на държавата в случай на усложнения с доставките и разплащанията с „Лукойл“. „Сегашният управител няма как да спре плащанията към руската страна, но новият ще гарантира, че средствата ще остават в България и ще се управляват прозрачно“, каза Станков.

Той уточни, че правителството работи активно по договаряне на дерогацията със САЩ, за да запази производството стабилно и цените достъпни. „Целта ни е проста – да не се бърка в джоба на хората. Затова действаме професионално и без излишен шум“, подчерта министърът, добавяйки, че дипломатическите стъпки „се правят в тишина, не във Фейсбук“.

Радев отново търси сцена, вместо решение

В най-острата си част изказването на Жечо Станков беше насочено директно срещу президента Румен Радев. „Днес се запознах с поста на президента във Фейсбук – вместо да помага, той раздава съвети към чужди служби и внушава недоверие в институциите“, заяви министърът.

Той напомни, че в подобна ситуация отговорността изисква единство между властите – Народното събрание, правителството и президентството. „Сега не е време за популизъм и самоличностни драми, а за действия, съгласувани и навременни. България има нужда от спокойствие и координация, не от поредния пост в социалните мрежи“, каза още Станков.

И завърши с апел, който прозвуча като предупреждение: „Всички трябва да мислим за енергийната сигурност на страната, а не за личния си рейтинг. Президентът има право на мнение, но не и на внушения, които подкопават доверието на хората в държавата.“

