Цените на петрола се покачват заради риск от венецуелски срив

Цените на петрола се повишават днес, подкрепени от опасения за прекъсване на доставките от Венецуела, въпреки че към момента и двата основни сорта са напът да отчетат седмично понижение в цените си. Пазарните настроения остават предпазливи на фона на оптимизма около евентуално мирно споразумение между Русия и Украйна, съобщава Ройтерс.

Движението на цените и ефектът от венецуелския риск

Фючърсите на сорта Брент поскъпват с 43 цента, или 0,70 процента, до 61,71 долара за барел към 08:45 часа българско време. Американският лек суров петрол се търгува на цена от 58,03 долара за барел при ръст от 43 цента, или 0,75 процента.

САЩ се готвят да задържат допълнителни кораби, превозващи венецуелски петрол, след конфискацията на танкер тази седмица, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Това засилва опасенията за прекъсване на доставките към световния пазар.

„След разпродажбите, породени от очакванията за по-слабо предлагане на фона на надеждите за мир между Русия и Украйна, видяхме покупки за ограничаване на загубите след задържането на венецуелския танкер“, заяви Хироюки Кикукава, главен стратег в подразделението на Нисан Секюритис. Той добави, че преговорите за примирие ще останат основна тема и през следващата седмица, а американският суров петрол може да тества нивото от 55 долара при пробив за мирните усилия.

Седмичният спад и анализите на експертите

От началото на седмицата и двата сорта са загубили над 3 процента в цената си, отразявайки общата несигурност на пазара. Анализатори от ANZ Research обясняват спада с нарастващото избягване на риска и потиснатите перспективи за търсенето на петрол.

Решението на Управлението за федерален резерв на САЩ да намали лихвите тази седмица, както и по-предпазливите от очакваното коментари на президента Джером Пауъл, допринасят за несигурността около бъдещата парична политика и въздействат върху суровинните пазари.

Докладите на МАЕ и ОПЕК чертаят различни картини

Според последния месечен доклад на Международната енергийна агенция глобалното предлагане на петрол ще надвиши търсенето с 3,84 млн. барела дневно, понижение спрямо прогнозирания през ноември излишък от 4,09 млн. барела.

Данните на ОПЕК обаче, публикувани вчера, сочат, че през 2026 г. предлагането ще бъде в съответствие с търсенето. Това контрастира с очакванията на МАЕ и други институции за значителен излишък на добив.

Американската администрация за енергийна информация отчете по-малко от очакваното намаление на запасите от суров петрол, както и значително увеличение на запасите от горива през миналата седмица.

Международен политически фон и удар по петролна инфраструктура

В политически аспект лидерите на Великобритания, Франция и Германия проведоха разговор с президента Доналд Тръмп в сряда, за да обсъдят най-новите мирни усилия на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна. Според тях моментът е критичен за напредъка в процеса.

На този фон вчера украински дронове удариха за първи път нефтена платформа в Каспийско море, спирайки производството на обекта, собственост на Лукойл, съобщи представител на украинската служба за сигурност.

