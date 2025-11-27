Бизнес

Работници скочиха срещу Амазон. Сериозен проблем

Според организаторите, глобалното влияние на Amazon вече не се ограничава само до търговията на дребно

27 ное 25 | 19:31
Фатме Мустафова

Синдикати, технологични работници, организации за човешки права и екологични групи по целия свят се готвят за координирани стачки и протести срещу Amazon по време на периода Черен петък - Киберпонеделник.

Кампанията „Накарайте Amazon да плаща“ навлиза в шестата си година тази година, а протестите ще се проведат едновременно в повече от 30 държави.

Кампанията обвинява Amazon в подхранване на неравенството и потискане на правата на работниците.

Според организаторите, глобалното влияние на Amazon вече не се ограничава само до търговията на дребно; то се простира до логистиката, облачните изчисления, технологиите за полицейска и гранична сигурност, както и политическото лобиране.

„Amazon потиска демократичните права на работното място от години. Нейният модел задълбочава неравенството и подкопава правата на работниците да се организират, да преговарят колективно и да изискват безопасни условия на труд“, каза Кристи Хофман, генерален секретар на UNI Global Union.


Фатме Мустафова
