Брюксел отчете първи резултати от съдебните реформи на България
Правосъдният министър Николай Найденов увери комисар Майкъл Макграт, че кабинетът не гони формално изпълнение, а трайно укрепване на институциите
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Правосъдният министър Николай Найденов увери комисар Майкъл Макграт, че кабинетът не гони формално изпълнение, а трайно укрепване на институциите
Илин Димитров постави в Брюксел темите за кадрите, свързаността и големите събития като двигател за сектора
Брюксел ще може да санкционира държави след присъединяване, първа ще е Черна гора
Страната излъчва добри послания към Европа, но пътят до равенството е дълъг
Посещението съвпада с началото на преговорите за новата Обща селскостопанска политика
Европейската комисия започна проверка след твърдения, че Будапеща е инфилтрирала свои агенти в институциите на ЕС
Той добави, че освен постиженията има и предизвикателства пред България и Гърция
Изрази надежда на 8 юли да бъде прието с голямо мнозинство решението страната ни да стане част от еврозоната
Акцент в разговора бяха докладите на Европейската комисия и Европейската централна банка
Говори Валдис Домбровскис
Предупреди за драматично условие
Той бъде приет от вицепремиера Томислав Дончев и от министъра на правосъдието Георги Георгиев
Никой не принуждава някоя държава да изпрати мироопазващи сили
Закон ще изисква завръщащите се лица да си сътрудничат на властите
Той участва във форума на високо ниво „Дестинация Европа“
Премиерът и еврокомисарят обсъдиха актуалните теми от европейския и българския дневен ред
От ден едно трябва да запретнем ръкавите, каза Захариева
Крайното решение се чака на 12 декември
Всичко беше в коловоза на познатото, на политически коректното, призна обаче той
Катя е одобрена за европейски комисар с огромна подкрепа!