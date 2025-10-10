Еврокомисарят по земеделието Кристоф Хансен на важна визита в България

Предстои важна визита за земеделския сектор у нас – европейският комисар по земеделието и храните Кристоф Хансен пристига в България за срещи с правителството и представители на аграрните организации.

В програмата му е включено и откриването на реконструирания Магистрален канал „Тракиец“ в Хасковска област, заедно с премиера Росен Желязков и министъра на земеделието Георги Тахов. Очаква се събитието да постави акцент върху европейската подкрепа за българското земеделие, но и да се случи на фона на продължаващо напрежение в сектора.

Символ на европейско партньорство

Желязков и Хансен ще открият реконструирания Магистрален канал, който е част от напоителната система "Тракиец" в Хасковска област. Ремонтът на съоръжението, на стойност близо 7 милиона лева, е финансиран по Програмата за развитие на селските райони. На откриването ще присъстват министърът на земеделието Георги Тахов и директорът на "Напоителни системи" Снежина Динева.

Визитата на еврокомисаря съвпада с началото на преговорите за бъдещата Обща селскостопанска политика след 2027 година и с обсъжданията на финансовите инструменти, с които България ще подпомага фермерите и развитието на селските райони.

Очакваният диалог със земеделците

Основната цел на посещението е Кристоф Хансен да се срещне пряко със земеделците и да получи ясна представа за проблемите, пред които са изправени. Очаква се разговорите да обхванат теми като достъпа до европейско финансиране, административните тежести и предстоящите промени в политиката за подпомагане на фермерите.

Визитата му обаче идва в напрегнат момент за сектора – ден преди пристигането му две браншови организации, на зърнопроизводителите и овцевъдите, публикуваха протестни декларации, с които настояват за оставката на министър Георги Тахов и на директора на Агенцията по храните Светлозар Патарински. Според тях в министерството има неизпълнени ангажименти, а забавените решения по въпроса за ваксинацията на животните срещу шарка създават риск за фермерите.

Очаквания преди срещата на Хансен със сектора

В подкрепа на министър Георги Тахов се обявиха 30 земеделски организации, които твърдят, че няма реална криза и че исканията за оставки имат политически характер. Част от тези организации – сред които животновъди и преработватели – планират протест днес пред представителството на Европейската комисия в София, където следобед ще се състои срещата на Хансен със земеделците.

Очаква се именно този форум да се превърне в ключов момент от визитата на еврокомисаря. Премиерът Росен Желязков ще акцентира върху значението на европейските инвестиции и инфраструктурната модернизация, а министър Георги Тахов ще защитава позицията на своето ведомство. Хансен от своя страна ще търси път към балансиран диалог и ясно разбиране за нуждите на българското земеделие в контекста на бъдещата селскостопанска политика на ЕС.

