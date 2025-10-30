Българският еврокомисар: Жените променят правилата на икономиката

България е сред държавите в Европа, които показват добър пример за участие на жените в икономиката, науката и предприемачеството, но все още има дълъг път до истинския баланс между половете. Това заяви еврокомисарят по стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева по време на форума „Жените в иновациите“, организиран от сдружение „Дамски форум“.

Според нея равенството между половете не е само морален, а и икономически въпрос – свързан с ефективността и конкурентоспособността на целия Европейски съюз.

Добър пример, но далеч от равенство

Захариева подчерта, че България излъчва „добри послания към Европа“, когато става дума за женско присъствие в научната и предприемаческата среда. У нас делът на жените иноватори достига 13%, докато средното равнище за Европейския съюз е едва 9%. Това поставя страната на шесто място сред държавите членки. „Но и 13 процента не са достатъчно. За баланс може да се говори при 40%“, отбеляза тя.

По думите на еврокомисаря, жените у нас имат сериозно присъствие в академичните среди – над половината професори са жени, а почти 48% от докторите са представителки на нежния пол. Въпреки това, само 22% достигат до позицията на ректори или ръководители на университети. „Не става дума за липса на талант, а за липса на равен достъп до лидерство“, коментира Захариева.

Тя подчерта, че добрите резултати не бива да създават илюзия за постигнато равенство. Напротив – те трябва да бъдат стимул за още по-активна подкрепа на жените в науката и предприемачеството.

Капиталът, който не достига до жените

Една от най-проблемните зони според Захариева остава достъпът на жените до финансиране и рисков капитал. Данните, които тя цитира, показват, че едва 2% от рисковите инвестиции в Европа се насочват към компании, ръководени от жени, а в едва 15% от фондовете има жени сред управляващите партньори. „Това е не само несправедливост, но и пропусната икономическа възможност“, подчерта тя.

Европейската комисия залага на конкретни механизми за промяна чрез програмата „Хоризонт Европа“, в която равенството на половете е заложено като критерий за оценка и подбор на проектите. Сред мерките са програми за трениране на жени предприемачи, специални награди за жени иноватори и инициативи, които насърчават момичета да се насочват към инженерни, ИКТ и математически специалности.

Промяна на нагласите и битка за бъдещето

Еврокомисар Захариева изтъкна, че политиките и програмите няма да дадат резултат, ако не бъдат преодолени обществените предразсъдъци. „Има положителна промяна, но не е такава, каквато трябва да бъде. Данните се подобряват, но темпът остава твърде бавен“, заяви тя.

Според нея Европа не може да си позволи да губи половината от потенциала си в момент, когато светът се състезава за технологично лидерство. „В безмилостното състезание за това кой ще води световната икономика, ние не можем да изключим 50% от населението си. Европа има нужда от всички таланти – мъже и жени“, подчерта Захариева.

Посланието ѝ към бизнеса и политиката беше еднозначно – равенството между половете вече не е въпрос на символика, а на стратегическа икономическа логика.

