България иска по-голям дял от европейските милиарди за иновации и стартъпи
Премиерът и еврокомисарят Екатерина Захариева обсъдиха как страната ни да стане част от новата индустриална карта на Европа
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Премиерът и еврокомисарят Екатерина Захариева обсъдиха как страната ни да стане част от новата индустриална карта на Европа
Падна тайната за едно служебно правителство
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Изрази надежда на 8 юли да бъде прието с голямо мнозинство решението страната ни да стане част от еврозоната
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Според нея няма никаква причина при преминаването от лев в евро да се увеличат цените у нас
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Никой не принуждава някоя държава да изпрати мироопазващи сили
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Нека отпразнуваме ценностите, които ни обединяват, заяви българският еврокомисар
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Бюджeтът на ЕС зa 2025 гoдинa щe бъдe c 6% пo-гoлям oт тaзгoдишния
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Попътен вятър в предстоящия мандат, написа евродепутатът
Всичко беше в коловоза на познатото, на политически коректното, призна обаче той
Катя е одобрена за европейски комисар с огромна подкрепа!
Според регламента тя ще направи обръщение пред евродепутатите в рамките на 15 минути
В случай че няма допълнителни процедури, новата Комисия трябва да встъпи в длъжност на 1 декември
Много от социалистите и либералите още не са решили дали ще я подкрепят