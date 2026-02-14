Близнашки разкри как Прокопиев беснял, че не е станал премиер

Страшен скандал на президента Росен Плевнелиев вдигнал босът на "Капитал" Иво Прокопиев, затова че не е станал премиер. Бесните домогвания на Прокопиев към властта разкри бившият служебен премиер проф. Георги Близнашки в интервю за "Офанзива с Любо Огнянов" по НоваНюз днес. Близнашки разкри подробности как е бил формиран екипът му.

Ключовата фигура беше Екатерина Захариева, тя беше дясната ръка на президента Росен Плевнелиев. Тя дойде оттам (б.р. администрацията на президента Плевнелиев) с едно самочувствие и трябваше още в началото да си изясним отношенията, разкри Близнашки.

Вижте, аз приех едно правителство, не съм участвал тогава във формирането на това правителство. Защото първоначално отказах поста министър-пердседател, върна лентата Близнашки.

Тогава беше драмата КТБ и аз казах на Плевнелиев – "Помислете, тук е нужен икономист или финансист". След десетина дни той ме викна и каза: "Не, не, не - човек като вас трябва да е, човек, който който да внесе сигурност и спокойствие", продължи конституционалистът.

След това разбрах, че по същото време Иво Прокопиев му е устроил страшен скандал, защото очевидно се е надявал евентуално той да бъде поканен. Самата Екатерина Захариева очакваше да бъде назначена за министър-председател и изведнъж се върнаха към моята кандидатура и аз трябваше да въведа ред. Но в кабинета имаше солидни хора, разкри Георги Близнашки.

Христо Иванов не ми е създавал особени проблеми, защото той бе фактически неизвестен. Но - имах си зрънца като Велизар Шаламанов, примерно, каза още професорът.

Няма да забравя един разговор с Бойко Борисов. Казах му: "Сега аз ще трябва да работя с хората на Росен Плевнелиев". А той ми вика: "Айде бе, познавам те добре, ти се авторитарен тип като мен, ще им стъпиш на врата за 3 седмици. Общо взето след първата седмица въведох ред".

БСП се пробват да застанат до " Продължаваме Промяната – Демократична България ", по тази причина идва и изявлението, че е добър избор за длъжностен министър председател. Но истината е, че авансово беше ясно, че Гюров ще заеме този пост, заяви още Близнашки. И заяви: "Служебният премиер не трябва много да говори, той няма правомощия нито да смени състава на ВСС, нито за правосъдна реформа"

