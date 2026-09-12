Близнашки разкри как Прокопиев беснял, че не е станал премиер
Падна тайната за едно служебно правителство
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Падна тайната за едно служебно правителство
Президентът нагнетява напрежение и създава изкуствени кризи
Президентът можеше да си спести пътуването в Гърция и да разговаря с Горица Кожарева за съставянето на кабинет. Можеше да се мине по-гладко, а не да с...
Радев е сред виновниците за политическата криза, защото внесе разделение
Проф. Георги Близнашки препоръча "такива неща като смяната на министри" да ги прави по-дискретно
Не очаквам чудеса поради простата причина, че най-вероятно ще бъде оказан натиск върху Конституционния съд
У нас богатство се създава чрез държавата, каза професорът
По-важно е как ще се използва всичко това, за да се въведе ред в държавата, каза юристът
Президентът направи опит за държавен преврат, каза именитият конституционалист
Извънредното положение пресече сценария за създаване на хаос в държавата, каза бившият служебен премиер
За Борисов извънредното положение е неговата стихия. Той е точният човек в точното време
Сама по себе си тази инициатива е нещо нормално, казва бившият служебен премиер
Президентът би нарушил Конституцията, ако не подпише указа за Гешев
Доган остава енигма на времето, Божков пази в тайна формулата на успеха си
Най-голямата грешка на БСП ще бъде ако подкрепят „Демократична България“
Това заяви бившият служебен премиер проф. Георги Близнашки за кандидата за нов гл. прокурор
Управляващата коалиция трещи по шефовете, твърди бившият служебен премиер
Бившият служебен премиер проф. Георги Близнашки определи Цецка Цачева като силен кандидат за президент и добро попадение на ГЕРБ, макар и в последния...
Преподавателят по конституционно право и експерт на Комисията за измененията на българската Конституция проф. Георги Близнашки заяви пред "Фокус", че...
Бившият служебен премиер Георги Близнашки заяви в ефира на Канал 3, че няма да отиде на протеста срещу главния прокурор днес, "защото той е абсурден п...