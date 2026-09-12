Проф. Близнашки: Радев влезе грубо при срещата с Кожарева, тя не трепна

Президентът можеше да си спести пътуването в Гърция и да разговаря с Горица Кожарева за съставянето на кабинет. Можеше да се мине по-гладко, а не да с...