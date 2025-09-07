Разкриха пъкления план на Радев за саботаж на държаната

Бившият премиер проф. Георги Близнашки обвини Румен Радев в съзнателно нагнетяване на напрежение и създаване на изкуствени кризи, които саботират работата на институциите

"Аз вече призовах президента да прояви разум и да остане в рамките на Конституцията. Той се опитва да изкористи своите правомощия. Той като че ли му се ще да се пазари - "Аз ще отстъпя за едно, но вие ще ми дадете да назнача друга фигура". Не е това замисълът на Конституцията. Не е това логиката на парламентарната демокрация. Но за съжаление, през всичките тези 9 години, в които Румен Радев е на чело на държавата, се наблюдават тези проблеми - до голяма степен изкуствени. Той се опитва да налага своята воля, своята гледна точка, но Конституцията не предвижда еднолично управление от страна на президента, включително и що се отнася до т.нар. служебни правителства.

Той говори за погром над Конституцията затова, че се ограничиха неговите правомощия. Назначаването на служебно правителство не е основно правомощие на държавния глава, а негово периферно правомощие. Държавата не трябва да се подлага на изкуствени изпитания. Виждаме реторика "парламента нелегитимен", "изборите незаконни"... И това са са крайни оценки. Имитират се чужди образци. България вече е една утвърдена демокрация и не трябва да си създаваме изкуствени проблеми", смята проф. Близнашки.

Той е силно разтревожен за разделението между властите и в обществото.

"Аз самият съм силно разтревожен от това задълбочаващо се разделение в нашето общество. Политиците сякаш се опитват през цялото време да нагнетяват напрежението, да въвеждат нови и нови разделителни линии. Това е една вредна политика. Но за съжаление тон задава и самият държавен глава, от който се очаква да бъде обединител на нацията. Очевидно се създават изкуствени кризи, които не позволяват институциите да си вършат работата по един нормален начин. Поне каузата на дневен ред е голяма: трябва да се издържи и да се стигне да този въжделена цел - присъединяването в еврозоната", категоричен бе още бившият премиер пред "България он Ер".

Според него няма основания за предсрочни избори.

